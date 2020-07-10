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İsmail Kahraman: Cumhurbaşkanımız bizi ve İslam alemi bahtiyar etti
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kahraman, "Bugün çok bahtiyarım tarihi bir gün yaşıyorum. Bir esaretin sona erdirilmesi oldu bu karar. Ayasofya fethin sembolüdür. Cumhurbaşkanımız bizi ve tüm İslam bahtiyar etti." ifadelerini kullandı.