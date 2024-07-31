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İsmail Haniye'ye suikast nasıl yapıldı? A Haber'de çarpıcı

İsmail Haniye'ye suikast nasıl yapıldı? A Haber'de çarpıcı "İran" açıklamaları: Yerel istihbarat ajanlarıyla sızma baskın! F-35 uçaklarıyla yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 12:07
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Suikastın arkasında İran'ın parmağı var mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakı Caşın, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Savaşın ikinci safhasının açıldığını belirten Caşın, "Senaryo önceden hazırlanmıştır. ABD ile paylaşılmıştır." dedi.
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