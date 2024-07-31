İsmail Haniye’nin şehit edilmesi: Başkan Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmial Haniye’nin Tahran’a uğradığı suikast ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, “Kalleş suikastı lanetliyorum. Siyonist barbarlık emellerine yine ulaşamayacak.” dedi.

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