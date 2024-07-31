31 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsmail Haniye şehit edilmesi! İslam alemi ve Batı neden sessiz?
İslam alemini sarsan haber İran’ın başkenti Tahran’dan sabaha karşı geldi. Hamas’ın lideri İsmail Haniye, İsrail’in alçak saldırısında şehit düştü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanları Prof. Dr. Vişne Korkmaz ile Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.