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İsmail Haniye şehit edilmesi! İslam alemi ve Batı neden sessiz?

İsmail Haniye şehit edilmesi! İslam alemi ve Batı neden sessiz?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.07.2024 15:19
İslam alemini sarsan haber İran’ın başkenti Tahran’dan sabaha karşı geldi. Hamas’ın lideri İsmail Haniye, İsrail’in alçak saldırısında şehit düştü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanları Prof. Dr. Vişne Korkmaz ile Prof. Dr. Toğrul İsmayıl değerlendirdi.
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