İsmail Haniye için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı

İran’ın başkenti Tahran’dan İsrail’in düzenlediği alçak saldırıda şehit düşen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye’de tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayasofya’daki gıyabi cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldır. Türkiye genelinde İsrail’in yaptığı alçak saldırıya tepki gösterildi. İşte tüm detaylar…

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