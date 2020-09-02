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İsmail Hakkı Pekin'den A Haber'de flaş açıklamalar! Türkiye Yunanistan'a karşı hangi kozları oynamalıdır?

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Giriş: 02.09.2020 22:52
Güncelleme:02.09.2020 23:26
Yunanistan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı adımları karşısında direniyor. Türkiye’nin yanı başında yer alan adaları silahlandırma yoluna giden Yunanistan kışkırtma peşinde… Fransa ile de dirsek temasına girişen Yunanistan, Günay Kıbrıs Rum kesiminde de aktif siyaset izlemeye başladı. Fransa bölgeye uçaklarını indirdi. Öte yandan ABD’de Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdı. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde Yunanistan, Meis başta olmak üzere adaları daha da silahlandırırsa Türkiye hangi adımları atmalı? Tüm bu yaşananları Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında derinlemesine analiz etti ve önemli yorumlarda bulundu. Pekin, “Yunanistan Türkiye’ye karşı kendini ana karadan koruyamaz. Meis üzerinden Türkiye’yi provoke etmek istiyorlar. Meis Adası’nı bahane ederek Yunanistan 400 katı alanda hâkimiyet sağlamak istiyor.” açıklamasını yaptı. Yunanistan Mısır ile imzalanan anlaşmayla Doğu Akdeniz’de gerilimi artırdı. Türkiye deniz sınır anlaşması imzalayacak mı? sorusuna net yanıt veren Pekin, “Doğu Akdeniz’de yeni deniz yetki sınırı ilan etmeliyiz. Denizlerde batı-doğu sınırlarımızı kesin olarak çizmeliyiz. Doğu Akdeniz artık enerji değil, ciddi bir güvenlik meselesidir. Türkiye Yunanistan’a nota vermelidir. Gerekli belgeleri ve evrakları da BM’ye iletmelidir. Buraların bize ait olduğunu göstermemiz lazım” dedi. Doğu Akdeniz’de oynanan kirli senaryoya atıfta bulunan Pekin, bölgede yaşananlar için “PKK kadar tehlikelidir” dedi. “6-12 Mil” konusuna da değinen Pekin flaş mesajlar verdi.
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