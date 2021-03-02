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İşletmelerde gıdada fahiş zam ve sahtekarlık denetimi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2021 14:18
Güncelleme:02.03.2021 14:21
Fahiş zam ve sahtekarlığa karşı denetimler sıklaştırıldı. Bir yılda 1,4 milyon gıda denetlendi. A Haber ekiplerinden Mert Hacıalioğlu Ankara’da yapılan denetimleri yerinde takip etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz o denetimleri canlı yayında anlattı. Bülent Korkmaz, “Bakanlığımız düşük oranda bile olsa olumsuz hiçbir ürünün satışına müsaade etmemektedir. Tüketici de etiketsiz ve merdiven altı üretilen ürünleri almamalıdır.” dedi.
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