İşletmelerde fahiş zam ve sahtekarlık denetimi!

Fahiş zam ve sahtekarlığa karşı denetimler sıklaştırıldı. Bir yılda 1,4 milyon gıda denetlendi. A Haber ekiplerinden Mert Hacıalioğlu Ankara’da yapılan denetimleri yerinde takip etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz o denetimleri canlı yayında anlattı. Bülent Korkmaz, “Bakanlığımız düşük oranda bile olsa olumsuz hiçbir ürünün satışına müsaade etmemektedir. Tüketici de etiketsiz ve merdiven altı üretilen ürünleri almamalıdır.” dedi.