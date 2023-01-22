İslamofobi ve terörün adresi: İsveç

İsveç'te ifade özgürlüğü çatısı altında düzenlenen çirkin gösteriler, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasıyla kalmadı terör örgütü PKK YPG destekçileri de aynı saatlerde sokaktaydı. Türkiye'yi hedef alan sloganlar atıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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