İslami vakıf ve yurtlar neden hedefte? CHP'nin "itibarsızlaştırma" siyaseti

Vakıflar, kurumlar ve yurtlar neden hedef alınıyor? Millet İttifakı ve medyasının nefret söylemi nasıl etkili oluyor? İslami vakıf ve yurtlar neden hedefte? CHP, milletin milli ve manevi değerlerine neden saldırıyor? AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Hukukçu Serdar Öktem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bilen, "Geçmişten bugüne milletin değerleriyle çatışıyorlar. Muhalefet bugüne kadar hiçbir hususta çözüm üretmediği gibi kendilerinde de bu ve benzeri olaylar yaşandığı halde bunu fırsata dönüştürmenin gayreti içerisinde." ifadelerini kullandı. Erandaç, "2010’dan bu yana CHP’nin yaptığı cuntacılık, darbelerin arkasında olmak, kaos planlarında iş birliği yapmak" dedi. Öktem ise "Burada açıkça din düşmanlığı yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

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