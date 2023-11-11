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İslam ülkeleri Gazze için toplanıyor! Zirvede alınacak kararlar, İsrail'in katliamını durdur mu?

A Haber
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Giriş: 11.11.2023 09:18
İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleri, 35 gündür saldırıya maruz kalan Gazze için bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olağanüstü toplanacak. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.  Gözler İsrail'in Gazze'de başlatmış olduğu saldırıların ele alınacağı 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nde olacak. Zirveden çıkacak karar İsraili durdurur mu? Gazze'deki katliam nasıl duracak? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan akademisyen Doç. Dr. Yunus Emre Tansü verdi.
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