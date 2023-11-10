İslam İşbirliği Teşkilatı yarın toplanıyor! Liderler Riyad'da bir araya gelecek

İslam İşbirliği Teşkilatı, yarın Gazze için devlet başkanları düzeyinde Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de zirveye katılacak. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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