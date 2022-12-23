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İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı! Başkan Erdoğan konferansa katılacak

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 10:41
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'na katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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