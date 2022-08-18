18 Ağustos 2022, Perşembe
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Islak hamburger yemek istedi hayatının şokunu yaşadı! İBB iştiraklerinden BELTUR'da mide bulandıran görüntü!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELTUR’da servis edilen ıslak hamburgerin içinden eldiven parçaları çıktı. Vatandaş eldivenli hamburgerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sonrası BELTUR ve İBB'ye tepki yağdı.