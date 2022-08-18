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Islak hamburger yemek istedi hayatının şokunu yaşadı! İBB iştiraklerinden BELTUR'da mide bulandıran görüntü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 10:57
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELTUR’da servis edilen ıslak hamburgerin içinden eldiven parçaları çıktı. Vatandaş eldivenli hamburgerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sonrası BELTUR ve İBB'ye tepki yağdı.
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