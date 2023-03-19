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İslahiye'de kalıcı konutların temeli atıldı

İHA
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Giriş: 19.03.2023 12:18
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kalıcı konutların temeli atıldı.
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