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İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2022 11:16
Temmuz ayı İŞKUR işçi alımı ilanları güncellendi. Boş pozisyonlara göre iş ilanları peş peşe yayımlanırken, son açıklamaya göre 30 binin üzerinde işçi alınacağı bildirildi. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, makineci, garson, ön muhasebeci gibi birçok kadroya yapılacak 2022 İŞKUR işçi alımlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 İŞKUR başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
İŞKUR 30 bini aşkın işçi alımı yapıyor!
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