26 Aralık 2022, Pazartesi
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İSKİ’nin Kartal’daki sır binası ne olacak? 2 yıl önce boşaltılan binada neden çalışma yok?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, ocak ayında bina bakım-onarım ihalesi düzenleyecek. Bu bilgi akıllara, İSKİ'nin yıllardır boş tuttuğu binaları getirdi. Kartal'da iki yıldır boş duran devasa İSKİ binasının, bu ihaleye dahil olup olmadığı bile bilinmezken son teslim tarihinin 2025 olması tepkileri artırdı.