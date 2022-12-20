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İSKİ'nin düzenleyeceği ihale tartışma başlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.12.2022 14:44
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ yine bir ihaleyle gündemde. Abonelerine toplu SMS yollayabilmek için yazılım ihalesi düzenleyen İSKİ'ye, o hizmeti neden İBB bünyesinden temin etmediği soruluyor. Çünkü İBB'nin iştirak şirketlerinden İSTTELKOM'un görev tanımı tam da bu.
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