İSKİ’nin düzenleyeceği ihale tartışma başlattı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ yine bir ihaleyle gündemde. Abonelerine toplu SMS yollayabilmek için yazılım ihalesi düzenleyen İSKİ'ye, o hizmeti neden İBB bünyesinden temin etmediği soruluyor. Çünkü İBB'nin iştirak şirketlerinden İSTTELKOM'un görev tanımı tam da bu.