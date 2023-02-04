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İskilipli Atıf Hoca anılıyor! Şehadetinin 97. yıl dönümünde kabri başında anma töreni

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 12:52
İskilipli Atıf Hoca asılarak şehit edilişinin 97'ınci yılında memleketi Çorum'da kabri başında anıldı. O noktada yaşananları A Haber muhabiri Murat Onur canlı yayında aktardı.
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