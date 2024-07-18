İSKİ’den fatura oyunu! İstanbul'da su faturaları cep yakıyor yüzde 53 daha fazla para ödeniyor | İstanbullu dava açabilir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde doğalgaz faturaları üzerinden yaptığı vurgunu bu kez İSKİ faturaları üzerinden yapmaya başladı. 25-35 gün arasında olması gereken fatura gün sayısı 40 gün ve üzerine çıktı. İstanbullular gelen su faturaları karşısında şaşkına döndü. Peki İstanbullu dava açabilir mi? Detayları TÜKONFED hukuk komisyonu üyesi Mücahit Saraçlı anlattı.

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