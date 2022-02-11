11 Şubat 2022, Cuma
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İSKİ vidanjöründen skandal! Boş araziye atık su
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bağlı bir vidanjörün Çatalca’da boş araziye atık suları döktüğü görüldü. Çatalca’da kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.