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İSKİ vidanjöründen skandal! Boş araziye atık su

İHA
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Giriş: 11.02.2022 12:22
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bağlı bir vidanjörün Çatalca’da boş araziye atık suları döktüğü görüldü. Çatalca’da kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.
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