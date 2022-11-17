17 Kasım 2022, Perşembe
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İSKİ aralık ayında 756 adet araç kiralayacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 756 adet araç kiralamaya hazırlanıyor. İhale aralık ayında yapılacak. Ancak kiralama 2019'da Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da sergilediği araçları akıllara getirdi. Zira sadece İSKİ'nin o serginin ardından bin 750 araç kiraladığı ortaya çıktı.