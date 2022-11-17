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İSKİ aralık ayında 756 adet araç kiralayacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.11.2022 16:07
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 756 adet araç kiralamaya hazırlanıyor. İhale aralık ayında yapılacak. Ancak kiralama 2019'da Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da sergilediği araçları akıllara getirdi. Zira sadece İSKİ'nin o serginin ardından bin 750 araç kiraladığı ortaya çıktı.
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