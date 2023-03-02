İskenderun'daki iki kule depremden hasar almadı! AVM içerisindeki eşyalar zarar görmedi

Hatay İskenderun'da sahil şeridindeki pek çok binada hasar oluşurken 87 metrelik iki kuleye sahip AVM’de izolatör olmamasına rağmen hasar oluşmadı. Projeye başladıklarında zeminin gevşeme ve sıvılaşmanın olduğunu ifade eden Alışveriş merkezi yönetim kurulu başkanı Edip Zelluh, projede alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Sahil şeridindeki pek çok yapıda hasarın oluştuğunu belirten Zelluh, "Buradaki depremin sonrasında sahil bandında zemin 50-60 santimetre aşağıya çöktü. Bu yüzden pek çok bina kullanılamaz hale geldi. Bizim binamız kendi kotunda kalarak depremi hasar almadan atlattı. Burada sadece maliyet hesaplanmadı. İnsan kaybının önüne geçildi bu sayede. İzolatör kullanmadık. Bina yapılırken son 60 yılın kayıtlarına bakıldı. Hava durumlarına, tarih boyunca yaşanan depremlere bakıldı. Bütün bunları düşünülerek en doğru şekilde yapıldı. Bu yüzden izolatöre ihtiyaç duyulmadığı da projenin şimdiki halinde de belli oluyor" şeklinde konuştu.

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