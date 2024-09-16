16 Eylül 2024, Pazartesi
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Isırık izi tespiti nasıl yapılıyor? Uzman isim A Haber'de anlattı
Savcılar, Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izinin anneye ait olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Bu nedenle Yüksel Güran'ın ağız diş modeli alındı. Peki uzmanlar bu konuda nasıl bir yol izliyor? Adli Diş Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet İrfan Karadere, A Haber canlı yayınında anlattı.