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Isırık izi tespiti nasıl yapılıyor? Uzman isim A Haber'de anlattı

Isırık izi tespiti nasıl yapılıyor? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 13:18
Savcılar, Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izinin anneye ait olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Bu nedenle Yüksel Güran'ın ağız diş modeli alındı. Peki uzmanlar bu konuda nasıl bir yol izliyor? Adli Diş Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet İrfan Karadere, A Haber canlı yayınında anlattı.
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