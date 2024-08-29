Isırık izi Narin Güran'a mı ait? Adli Tıp Raporu ortaya çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına 9. günde devam ediliyor. Tüm gözler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na çevrilirken merakla beklenen raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Diş izlerinin Narin Güran’a ait olmadığı açıklandı. Son durumu A Haber muhabiri Sinan yılmaz Diyarbakır’dan aktarırken canlı yayınına konuk olan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan önemli değerlendirmelerde bulundu.

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