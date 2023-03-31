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İsias Otel soruşturmasında yeni tutuklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 15:27
Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturmada yeni bir tutuklama kararı var. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Adıyaman'dan aktardı.
İsias Otel soruşturmasında yeni tutuklama
İsias Otel soruşturmasında yeni tutuklama
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