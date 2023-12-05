05 Aralık 2023, Salı
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İşgalde 2. perde! Katil İsrail’in yeni hedefi Han Yunus
Ev, cami, okul, hastane, mülteci kampı, Gazze'de Müslümanların yaşadığı her yer geçici ateşkes biter bitmez yeniden hedef oldu. İki okulu vurdu işgal gücü İsrail. Her 4 kişiden 1'inin yerinden yurdundan edildiği bir yer Gazze. Dünyanın gözü önünde gözü dönmüş katillerin hedefi halinde.