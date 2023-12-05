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İşgalde 2. perde! Katil İsrail’in yeni hedefi Han Yunus

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 09:01
Ev, cami, okul, hastane, mülteci kampı, Gazze'de Müslümanların yaşadığı her yer geçici ateşkes biter bitmez yeniden hedef oldu. İki okulu vurdu işgal gücü İsrail. Her 4 kişiden 1'inin yerinden yurdundan edildiği bir yer Gazze. Dünyanın gözü önünde gözü dönmüş katillerin hedefi halinde.
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