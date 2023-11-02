İşgalci Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine el koyuyor: Ben çalmazsam başkası çalacak

Bir yandan katil İsrail tüm devlet imkanlarıyla 75 yıldır Filistinlilerin evlerini işgal ederken, bir yandan da Yahudiler Filistinlilerin ev ve arazilerine zorla el koyuyor. Yıllardır devam eden bu eylemlerin sayısız örneklerinden biri...

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