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İşgalci İsrail'in esirler üzerinden yaptığı kara propagandayı anlatınca TikTok sansür uyguladı

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Giriş: 27.11.2023 16:20
Sara AlSharif isimli TikTok kullancısı, İsrail'in esirler üzerinden yaptığı kara propagandayı anlattığı örneklerle tek tek ortaya çıkardı! AlSharif'in "Her yerde paylaşmanız ve kaydetmeniz gereken bir video" sözleriyle paylaştığı videosuna TikTok, kısa süre içinde sansür uyguladı.
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