02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşgalci İsrail Terör Örgütü yine mülteci kamplarını vurdu! Bölgede savaş yayılacak mı?

İşgalci İsrail Terör Örgütü yine mülteci kamplarını vurdu! Bölgede savaş yayılacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2023 17:03
İsrail'in asıl planı ne? İsrail Gazze'yi parçalayacak mı? Gazze'de katliamını sürdüren İsrail bölgeyi işgal mi edecek? İsrail Cibaliye kampına kaç bomba attı? Katliam yaşanan Cibaliye mülteci kampının öncesi ve sonrası Hizbullah yarın ne açıklayacak? Hizbullah lideri Nasrallah yarın İsrail'e savaş mı ilan edecek? Merak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail, hastane çevresini hedef aldı
Katil İsrail, hastane çevresini hedef aldı
Görüntüler paylaşıldı! İşte Hamas havanı
Görüntüler paylaşıldı! İşte Hamas havanı
İsrail sığındıkları okulda vuruyor!
İsrail sığındıkları okulda vuruyor!
İsrail Bureyc kampını vurdu!
İsrail Bureyc kampını vurdu!
Gazze’de 1 saat! Kelimeler tükendi
Gazze'de 1 saat! Kelimeler tükendi
İsrail’in asıl planı ne?
İsrail'in asıl planı ne?
3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü!
3 milyonluk vurgun 15 dakika sürdü!
A Haber o bölgede
A Haber o bölgede
Katil İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu
Katil İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu
2024’te kaç kişi hacca gidecek?
2024'te kaç kişi hacca gidecek?
Batı Şeria’da neler yaşanıyor?
Batı Şeria'da neler yaşanıyor?
Beyt Hanun’da yoğun çatışma!
Beyt Hanun'da yoğun çatışma!
Daha Fazla Video Göster