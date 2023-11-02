İşgalci İsrail Terör Örgütü yine mülteci kamplarını vurdu! Bölgede savaş yayılacak mı?

İsrail'in asıl planı ne? İsrail Gazze'yi parçalayacak mı? Gazze'de katliamını sürdüren İsrail bölgeyi işgal mi edecek? İsrail Cibaliye kampına kaç bomba attı? Katliam yaşanan Cibaliye mülteci kampının öncesi ve sonrası Hizbullah yarın ne açıklayacak? Hizbullah lideri Nasrallah yarın İsrail'e savaş mı ilan edecek? Merak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

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