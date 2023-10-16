İşgalci İsrail şehir savaşından çekiniyor mu? A Haber'de yorumlandı!

Dünyanın gözü Gazze'de benzeri görülmemiş bir soykırım uygulayan katil İsrail'in daha ne kadar ileri gidebileceğine çevrilmiş durumda. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de, büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail'in kara harekatına ne zaman başlayacağı gizemine koruyor. Konu ile ilgili son gelişmeler A Haber’de değerlendirdi. İsrail şehir savaşından çekiniyor mu? İşte detaylar...