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İşgalci İsrail okula giderken tutuklamıştı! 8 yıl sonra ilk kez sarıldılar

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 16:32
Güncelleme:27.11.2023 16:33
İsrail'in yıllardır esir tuttuğu çocuklardan biriydi Filistinli Malak Salman’dı. 2016 yılında okula giderken İsrail polisi tarafından tutuklanmıştı. 8 yıl sonra annesine kavuştuğu anın görüntüsü izleyen herkesi, gözyaşlarına boğdu. Filistinli Malak Salman A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Salman, “Çıkacağımdan haberim yoktu. Duyduğumda mutluluktan havalara uçtum. keşke herkes benim gibi özgürlüğüne kavuşma imkanına sahip olsa. Keşke cezaevinde değil ailelerinin yanında yaşayabilseler.” dedi. Zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Malak Salman, “Çocukluğumda cezaevinde geçirdiğim 8 yıl elbette karakterimi de çok değiştirdi. Şimdi 23 yaşındayım. Öyle zorluklar gördüm ki, şimdi çok daha fazlasına hazırım. artık çok daha güçlü hissediyorum.” şeklinde konuştu.
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