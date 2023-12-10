11 Aralık 2023, Pazartesi
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İşgalci İsrail neden KKTC'den toprak alıyor? Katiller planı A Haber'de deşifre edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıkmıştı. Binlerce dönüm araziye çöken ve burada güç göstermeye çalışan Yahudilerin bu tutumuna yönelik KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Öyle bir yapılaşma olduğu doğru. Biz önlememizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor" demişti. Peki, KKTC'de şu an neler yaşanıyor? 25 bin dönüm arazi niçin alındı? İsrail neden toprak alıyor? Konuya ilişkin tüm detaylar A Haber'de değerlendirildi.