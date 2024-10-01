İşgalci İsrail Lübnan’a karadan girdi!

Terör devleti İsrail’in işgalci ordusu Lübnan’a karadan saldırı başlattı. İşgale “Kuzey Okları” adını veren terör devleti İsrail yüzünden 1 milyon insan yerinden oldu ve sokaklarda bekliyor.

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