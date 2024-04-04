İşgalci İsrail güçleri ambulansı vurdu! Yardım gemileri vurulmamak için geri döndü

7 Ekim'den bu yana Gazze'de can kaybı 33 bine dayandı. Ancak İsrail katliama son verecek gibi değil. Tel Aviv güçleri gece saatlerinde yine saldırdı. Namlunun ucunda ambulanslar da vardı.

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