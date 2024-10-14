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İşgal ordusunun vurduğu BM üssünden ilk görüntü A Haber'de!

İşgal ordusunun vurduğu BM üssünden ilk görüntü A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 01:22
İsrail Lübnan'da bulunan BM Üssüne tanklarla baskın düzenlemesi sonrası bölgede gerilim tırmanmaya devam ederken işgalcilere peş peşe tepkiler geldi. İsrail'in hedef aldığı ve 15 askerin yaralandığı BM Üssünden ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı.
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