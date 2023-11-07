07 Kasım 2023, Salı
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İşgal ordusu Gazze'de! Boş bina ve tarlalarda operasyonlarını sürdürüyor
İsrail ordusu, bir aydan fazladır bombaladığı Gazze'de Kassam Tugayları’nı direnişini kıramıyor. Bölgedeki boş binalardan ve tarlalardan propaganda görüntüleri çekerek paylaşım yapmaya devam ediyor ve karadan ilerlediğini iddia ediyor ancak bölgeden bilgiler bu yönde değil. Öyle ki Kassam Tugayları dün İsrail’a ait 27 zırhlı aracı yok etti. İsrail, Gazze'de hamas'ın sığınağı olduğunu öne sürdüğü binayı ele geçirdiğini duyurdu.