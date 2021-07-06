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İşe yeniden ''alacağız'' dediler ama almadılar! Adana Büyükşehir Belediyesi yasak olmasına rağmen pandemide işçi çıkardı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 16:44
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli iki işçi, pandemi döneminde yasak olmasına rağmen işten çıkarıldı. O işçiler şimdi ellerinde dövizlerle belediye binasının önünde oturma eylemi yapıyor, işlerini geri istiyor.

Onlar pandemiye rağmen, Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki İşlerinden çıkarıldı.

Adana'da yaşayan Ömer Temel ve Diyadin Üçgiz, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçeler biriminde görevliydi.

Taşeron şirkete bağlı olarak çalışan işçilere, iş akitlerinin Yenileneceği, belediye kadrosuna alınacakları söylendi.

İşçiler, Ömer Temel ve Diyadin Üçgiz, belediyenin ilgili birimlerine derdini anlattı, işe geri dönmek istediklerini söyledi. Ancak hiç bir sonuç alamadılar.

Ömer Temel ve Diyadin Üçgiz'in tek isteği, işlerine yeniden dönmek.

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