14 Temmuz 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İş yerlerine kira sıra gelir mi? 50 bin TL’lik kira 80 bin TL oldu
Konutta kira artış sınırı geçtiğimiz yıl yüzde 25 olarak belirlenmiş yakın zamanda da devam kararı alındı. Kiracıyı fırsatçı ev sahiplerine karşı koruyan bir düzenleme yapıldı. Peki ya, esnafın durumu? Dükkanlardaki kira artışında henüz bir üst sınır yok. Sıkıntı onlar için işte tam da bu nokta yaşanıyor. Son aylarda TÜFE'ye göre yaklaşık yüzde 60 - 70 arasında kiralarına artış yapılıyor. Esnaf dükkan kiralarına da sınır getirilmesini istiyor.