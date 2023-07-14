İş yerlerine kira sıra gelir mi? 50 bin TL’lik kira 80 bin TL oldu

Konutta kira artış sınırı geçtiğimiz yıl yüzde 25 olarak belirlenmiş yakın zamanda da devam kararı alındı. Kiracıyı fırsatçı ev sahiplerine karşı koruyan bir düzenleme yapıldı. Peki ya, esnafın durumu? Dükkanlardaki kira artışında henüz bir üst sınır yok. Sıkıntı onlar için işte tam da bu nokta yaşanıyor. Son aylarda TÜFE'ye göre yaklaşık yüzde 60 - 70 arasında kiralarına artış yapılıyor. Esnaf dükkan kiralarına da sınır getirilmesini istiyor.

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