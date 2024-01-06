06 Ocak 2024, Cumartesi
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İş kanunu değişiyor mu? Yeni iş kanunundan kimler, nasıl etkilenecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün TİSK Ortak Paylaşım Forumu'nda iş kanunuyla ilgili bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Peki yeni iş kanunundan kimler, nasıl etkilenecek? Değişiklikler çalışma hayatını nasıl etkileyecek? Detayları A haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan avukat Zafer İşer anlattı.