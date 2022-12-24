24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İş dünyası asgari ücreti nasıl karşıladı? Teşvik ve krediler ne durumda?

İş dünyası asgari ücreti nasıl karşıladı? Teşvik ve krediler ne durumda?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2022 12:28
İş dünyası net 8 bin 506 lira olarak açıklanan yeni asgari ücret rakamını olumlu karşıladı. Tarafları memnun eden bir anlaşma olduğunu belirten iş dünyası temsilcileri, yeni asgari ücretin vatandaşa nefes aldıracağı görüşünü paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş dünyası asgari ücreti nasıl karşıladı?
İş dünyası asgari ücreti nasıl karşıladı?
NATO’ya Yunanistan çağrısı
NATO'ya Yunanistan çağrısı
Avrasya Tüneli 6 yaşında!
Avrasya Tüneli 6 yaşında!
İtalyan siyasetçiden Türkiye’ye övgü!
İtalyan siyasetçiden Türkiye’ye övgü!
Asgari ücretle neler değişecek?
Asgari ücretle neler değişecek?
Erzurum Başkan Erdoğan’ı bekliyor!
Erzurum Başkan Erdoğan'ı bekliyor!
Erzurum Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Puşiderler ilmek ilmek işleniyor!
Puşiderler ilmek ilmek işleniyor!
Çocuklarda 5’li virüs tehlikesi uyarısı
Çocuklarda 5’li virüs tehlikesi uyarısı
Türkiye’nin umudu Türk gençliği!
Türkiye’nin umudu Türk gençliği!
Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde
Bakan Soylu duyurdu! 3650 personel hainlerin peşinde
Nevşin Mengü’den ’Altılı Masa’ itirafı
Nevşin Mengü'den 'Altılı Masa' itirafı
Daha Fazla Video Göster