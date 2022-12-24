İş dünyası asgari ücreti nasıl karşıladı? Teşvik ve krediler ne durumda?

İş dünyası net 8 bin 506 lira olarak açıklanan yeni asgari ücret rakamını olumlu karşıladı. Tarafları memnun eden bir anlaşma olduğunu belirten iş dünyası temsilcileri, yeni asgari ücretin vatandaşa nefes aldıracağı görüşünü paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN