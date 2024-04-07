07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İş arayan gençlere büyük fırsat! Rekabet Kurumu kariyerine yatırım yapmak isteyen gençleri arıyor

İş arayan gençlere büyük fırsat! Rekabet Kurumu kariyerine yatırım yapmak isteyen gençleri arıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2024 00:37
Güncelleme:07.04.2024 00:40
Rekabet Kurumu, gelişen dünyaya hızla ayak uydurabilen, dinamik, yaratıcı ve gözde bir meslek sahibi olmak isteyen kariyerine yatırım yapacak olan gençleri aradığını duyurdu. Ayrıcalıklı kariyer fırsatlarında faydalanmak için Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapacaktır.İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş arayan gençlere büyük fırsat!
İş arayan gençlere büyük fırsat!
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis açığa alındı
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis açığa alındı
Bakan Yerlikaya’dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama!
Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama!
Vali Gül yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
Vali Gül yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
Erdoğan’dan taziye telefonu!
Erdoğan'dan taziye telefonu!
Yüksek hızlı trene yoğun talep!
Yüksek hızlı trene yoğun talep!
Java Kaplanı yaşıyor mu?
Java Kaplanı yaşıyor mu?
Millet Kütüphanesi sahurda yoğun ilgi!
Millet Kütüphanesi sahurda yoğun ilgi!
Türk devletlerine özel yeni genel müdürlükler
Türk devletlerine özel yeni genel müdürlükler
O ilde oylar yeniden sayılacak
O ilde oylar yeniden sayılacak
4 PKK’lı etkisiz hale getirildi!
4 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Arıcak halkı AK Parti’yi tercih etti!
Arıcak halkı AK Parti'yi tercih etti!
Daha Fazla Video Göster