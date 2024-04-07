İş arayan gençlere büyük fırsat! Rekabet Kurumu kariyerine yatırım yapmak isteyen gençleri arıyor

Rekabet Kurumu, gelişen dünyaya hızla ayak uydurabilen, dinamik, yaratıcı ve gözde bir meslek sahibi olmak isteyen kariyerine yatırım yapacak olan gençleri aradığını duyurdu. Ayrıcalıklı kariyer fırsatlarında faydalanmak için Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapacaktır.İşte detaylar...

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