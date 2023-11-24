İrlanda'da 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı saldırı sonrası sokaklar karıştı

İrlanda'da bir kişi okul önünde bekleyenlere bıçakla saldırdı. 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. 5 kişinin yaralandığı saldırı sonrası sokaklar karıştı. Gazze'ye destek veren İrlanda büyük provokasyona sahne oldu. İrlanda'daki olaylarda Mossad izi mi var? Son durumu A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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