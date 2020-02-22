Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı! Batı'da ırkçı terör yüzde 320 arttı!

Avrupa'da ırkçı söylemi giderek yaygınlaşmasıyla kıta genelinde ırkçı terör de kök salmaya başladı. Irkçı teröristler; Almanya, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerde masum insanların canına kıyıyor. Avrupa'daki yabancılara yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların bilinmeyen yönlerini Perde Arkası haberimizde sizler için derledik. İşte haberin detayları...