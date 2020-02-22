22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.02.2020

Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı! Batı'da ırkçı terör yüzde 320 arttı!

Avrupa'da ırkçı söylemi giderek yaygınlaşmasıyla kıta genelinde ırkçı terör de kök salmaya başladı. Irkçı teröristler; Almanya, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerde masum insanların canına kıyıyor. Avrupa'daki yabancılara yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların bilinmeyen yönlerini Perde Arkası haberimizde sizler için derledik. İşte haberin detayları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı!
Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı!
İdlib'de yüzyılın insani krizi!
İdlib'de yüzyılın insani krizi!
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?
İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?
TSK, İdlib'de Esad rejimine karşılık veriyor
TSK, İdlib'de Esad rejimine karşılık veriyor
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması |Video
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması |Video
Bakan Akar telsizden askerlere seslendi
Bakan Akar telsizden askerlere seslendi
Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması
Yerli ve milli tren üretildi! Müthiş hamle
Yerli ve milli tren üretildi! Müthiş hamle
İYİ Parti'de Soros depremi!
İYİ Parti'de Soros depremi!
Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi?
Rusya ile İdlib düğümü çözülebilecek mi?
Bakan Albayrak'tan Mardin'e teşekkür
Bakan Albayrak'tan Mardin'e teşekkür
Daha Fazla Video Göster