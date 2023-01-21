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Irkçı Paludan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakacak! İsveç'e PKK ve Kur'an yakma tepkisi

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 13:27
İsveç'te yeni bir provokasyona daha imza atıldı. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an- Kerim yakacak. Bu çirkin skandalın üzerine bir de, İsveç yönetimi, terör örgütü PKK destekçilerinin başkent Stockholm'de yürüyüş yapmasına izin çıkardı. Ülkede yaşananları A Haber canlı yayınına katılan İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bölge Başkanı Özer Eken anlattı.

Özer Eken'in öne çıkan sözleri:

"Bütün ulusal ve yerel basında bu olay konuşuluyor. Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olasılığı üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendine yapılan hakaretten sonra Paludan ön plana çıkmak istiyor. Popülist olmak adı altında bizim büyük elçiliğimi önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmak için izin istedi. Biz bunun olduğunu 2-3 önce öğrendik.

Biz gerekli müracaatları yaptık ve büyükelçiliğe yakın bir noktada miting hazırlığı yapıyoruz. Bizim saat 2'de bir mitingimiz olacak, Paludan Kur'an- Kerim'i yakmaya kalkacak. Bunu da büyükelçiliğimizin 300 metre dışında yapacak. Bizim aslında programımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaret ile ilgili bir mitingdi.

Ancak Paludan'ın Kur'an- Kerim'i yakmak için izin istemesiyle biz hemen programımızı değiştirip elçiliğin önünde miting hazırlığına başladık. Paludan'ın yaptığı eylemlerle karşılık olarak biz yasal çerçeve içerisinde gereken cevabı verdik ve tüm kışkırtmalara rağmen halkı sakinleştirdiğimiz için bize polis tarafından ödül verildi."

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