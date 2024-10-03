03 Ekim 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İran’ın vurduğu Nevatim Üssü’nde büyük hasar uydu ile görüntülendi
İsrail yönetimi, İran'ın 200 hipersonik füze ile düzenlediği misillemenin başarısız olduğunu ve füzelerin engellendiğini iddia etmişti. Ancak hedefteki noktalardan olan Nevatim Hava Üssü'ne ait son uydu görüntüleri durumun böyle olmadığını ortaya koydu. İsrail ordusuna ait milyarlarca dolarlık teçhizata ev sahipliği yapan üste büyük maddi hasar oluştuğu gün yüzüne çıktı.