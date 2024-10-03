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İran’ın vurduğu Nevatim Üssü’nde büyük hasar uydu ile görüntülendi

İran’ın vurduğu Nevatim Üssü’nde büyük hasar uydu ile görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 16:34
İsrail yönetimi, İran'ın 200 hipersonik füze ile düzenlediği misillemenin başarısız olduğunu ve füzelerin engellendiğini iddia etmişti. Ancak hedefteki noktalardan olan Nevatim Hava Üssü'ne ait son uydu görüntüleri durumun böyle olmadığını ortaya koydu. İsrail ordusuna ait milyarlarca dolarlık teçhizata ev sahipliği yapan üste büyük maddi hasar oluştuğu gün yüzüne çıktı.
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