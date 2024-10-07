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İran'ın misillemeye karşı planı hazır mı?

İran'ın misillemeye karşı planı hazır mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 09:39
İran cephesinde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu aktardı.
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İran’ın misillemeye karşı planı hazır mı?
İran'ın misillemeye karşı planı hazır mı?
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