İran'ın misillemesi ve Hizbullah'ın hamlesi ne olacak? İran İsrail'i içeriden mi vuracak?

Orta Doğu'da eller tetikte. İsmail Haniye suikastının ardından İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı merak ediliyor. Bir taraftan Lübnan İsrail hattı da çok sıcak. İran Devrim Muhafızları, İsrail’e doğrudan saldırı konusunda ısrar ediyor. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'e doğrudan saldırmak yerine, Irak’ta İsrail faaliyetlerini barındırdığı iddia edilen bölgelerin hedef alınmasını önerdi. Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi ise “İran’ın İsrail’e karşı askeri saldırı başlatması için kesinlikle meşru temel yok, İran’ın İsrail’e saldırmaya hakkı var gibi bir his var, bu mantığı tamamen reddediyoruz. Doğrudan bir saldırıdan İran ve ekonomisi için önemli sonuçlar doğurur.” tehdidi savurdu. Hizbullah İran’dan önce mi harekete geçecek İsrail'e misillemede? Gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.

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