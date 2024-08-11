İran’ın İsrail planı ne?

Katil İsrail’e yönelik hangi misilleme senaryoları konuşuluyor? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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