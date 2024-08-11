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İran’ın İsrail planı ne?

İran’ın İsrail planı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2024 16:58
Katil İsrail’e yönelik hangi misilleme senaryoları konuşuluyor? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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İran’ın İsrail planı ne?
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