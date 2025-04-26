İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama! Kilometrelerce öteden görüldü

İran'ın en büyük limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti kilometrelerce öteden görüldü. İlk belirlemelere göre en az 80 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Limandaki faaliyetler geçici olarak durduruldu çevredeki yollar ulaşıma kapatıldı.

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